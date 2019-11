Hazard: "Misschien speel ik over 8 jaar wel met mijn zoon bij de Duivels"

Eden en Thorgan Hazard wervelden zaterdag over Rusland. Wordt Cyprus het volgende slachtoffer? "België draait niet alleen om Thorgan en Eden", zei de oudste broer. "België zit bomvol talent. Maar het was leuk dat we drie keer hebben gescoord."

"Het belangrijkste doel was om ons te kwalificeren voor het EK, maar 30 op 30 is heel zeldzaam in de kwalificaties. Dat is het nieuwe doel. Onze vorm evolueert positief, er is een goede dynamiek in de groep."

"Of we sterker zijn dan op het WK? Ik hou niet zo van dat woord. Als we 30 op 30 halen, kunnen we zeggen dat we sterker zijn. Maar als we 4e worden op het EK, niet. We hebben in elk geval twee jaar ervaring extra en onze jonge spelers groeien."

"Als we echt sterker willen worden, moeten we meer wapens hebben: goed op balbezit, goed op counter, een sterke defensie... We hebben al veel van die wapens, maar kunnen er nog meer hebben."

"Twee jaar geleden waren we WK-favoriet, maar daar draait het niet om op het einde van het toernooi. Frankrijk en Engeland zijn sterk, Spanje blijft Spanje, Italië is goed... We winnen nu veel matchen, maar moeten het op het EK doen."