Alex Marquez wordt volgend jaar ploegmaat van broer Marc in MotoGP

Door het afscheid van Jorge Lorenzo kwam er een plaatsje vrij in de Honda-renstal. De Fransman Johann Zarco had gehoopt die leemte te kunnen opvullen, want hij mocht de laatste 3 GP's van het seizoen proefdraaien aan de zijde van wereldkampioen Marc Marquez.

Maar uiteindelijk gaat het zitje naar Alex, de broer van Marc. Die is dan wel een debutant in de koninginnenklasse bij de snelle motoren, maar hij kan wel al enkele mooie adelbrieven voorleggen. In 2014 werd hij wereldkampioen in de Moto3, dit seizoen kroonde hij zich tot wereldkampioen in de Moto2.

Ook Marc Marquez kwam met wereldtitels in de Moto3 (toen nog 125cc) en Moto2 over naar de MotoGP en werd in zijn eerste seizoen meteen wereldkampioen, iets wat hij daarna nog 5 keer zou herhalen. Marc is 3 jaar ouder dan zijn 23-jarige broer.