Volleybal: top 3 Aalst, Maaseik en Roeselare lost elkaar van geen vin

Ook na de 6e speeldag staan er nog altijd 3 teams met hetzelfde aantal punten aan de leiding in de volleybalcompetitie. Van het trio Aalst-Roeselare-Maaseik liet enkel die laatste een set liggen, in Gent. Haasrode Leuven versloeg Borgworm en springt over Achel naar de 4e plaats.