Oostende mag olympisch kwalificatietoernooi Belgian Cats organiseren

De Versluys Dôme van BC Oostende wordt dus het decor voor een van de olympische kwalificatietoernooien bij de vrouwen. Ook China, Frankrijk en Servië mogen een kwalificatietoernooi organiseren.

De 16 landen worden onderverdeeld in 4 groepen. De loting daarvoor vindt plaats op 27 november. Uit elke groep mogen 3 landen naar de Olympische Spelen in Tokio. Het gastland en wereldkampioen Verenigde Staten zijn al geplaatst voor de Spelen, maar werken toch nog de kwalificaties af. In de groepen waarin zij ondergebracht worden, zijn er telkens nog 2 tickets te verdienen.