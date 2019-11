Daar is Diagne weer: Clement geeft verguisde spits basisplaats in oefenduel

Mbaye Diagne stond sinds de schertsvertoning in Parijs naast de ploeg. De Senegalees werkte zich tijdens het Champions League-duel tegen PSG in de nesten door een strafschop op te eisen. Dat was zeer tegen de zin van zijn ploegmaats en zijn coach want hij was vooraf niet aangeduid om de penalty's te trappen. Tot overmaat van ramp miste Diagne en verloor Club met 1-0 in Parijs.

Clement zette de spits daarop uit de wedstrijdkern voor de match tegen Antwerp en Diagne moest ook een forse boete betalen. Maar de plooien lijken nu al enigszins weer gladgestreken. In afwezigheid van heel wat internationals kreeg Diagne van zijn coach een basisplaats in de oefenpot tegen Charleroi.

Diagne deelde de aanvalslinie met Jelle Vossen. Hij kon zelf niet scoren, Vossen deed dat wel. Hij zorgde voor de 1-0. Morioka maakte gelijk vanaf de stip, maar Maxim De Cuyper schonk Club toch nog de zege.