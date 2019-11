Cavendish is weer de oude: "Dat is geen vraag, wel een statement"

"Ik ben een beetje gehavend, maar ik voel me goed", vertelde Mark Cavendish woensdagavond. De Brit kwam gisteren zwaar ten val tijdens een van de eerste nummers van deze Gentse Zesdaagse.

"Wat er precies gebeurd is? Het is ingewikkeld. Mijn positie is een beetje veranderd. Mijn gewicht ligt meer naar voren. Je moet je fiets echt sturen en dat ging niet. Ik wist dat ik zou vallen en kon me dus wat voorbereiden, maar ideaal is het niet. Al heb ik nog 5 dagen om te tonen dat ik goed ben."

Het goede nieuws is alvast dat de schade lijkt mee te vallen en Cavendish dus met Keisse voor de zege kan gaan. "Dat is geen vraag, hé", wierp een lachende Cav onze reporter voor de voeten. "Dat is een statement, jouw specialiteit. Wat wil je dat ik nu zeg?"

"Ik houd ervan om hier te zijn. Je ziet hier de foto's van de winnaars. Toen ik hier in 2004 als amateur kwam, wou ik mijn foto naast die van Sercu en Keisse zien hangen. Het geeft me kippenvel."