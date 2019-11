Standard-voorzitter Venanzi: "BeNeLiga? Verhaeghe is een bulldozer, hé"

Over BeNeLiga: "We hebben over veel elementen nog geen beeld"

Op 22 oktober liet Bart Verhaeghe er in Le Monde weinig twijfel over bestaan. "Het zou allemaal heel snel kunnen gaan. Als het niet voor volgend seizoen is, dan zonder twijfel in de volgende twee seizoenen", was de visie van de Club Brugge-voorzitter over de BeNeLiga.

"Het is een interessant project, maar het is nu nog te vroeg om te zeggen dat het over een paar jaar al het geval zal zijn", zegt Standard-preses Bruno Venanzi. "Wat mijn persoonlijke mening is? Ik zou liever tegen Marseille spelen dan tegen Feyenoord of Nic NAC", lacht de voorzitter.

"Wat ik van die uitspraak van Verhaeghe dacht? We kennen de stijl van Bart, hé. Hij is een bulldozer. Als hij een project heeft, dan wil hij vooruit. Dat is zijn manier. Maar het stelt ons dan wel in staat om vrij snel te beslissen, dat er geen jaren over gaan voor we tot een beslissing komen."

"Ik begrijp wel dat de kleinere clubs ongerust zijn over de veranderingen. Of het dan wel een goeie zaak is voor het Belgische voetbal? Daar moet je de cijfers voor bekijken. Hoeveel Europese tickets krijgen we? Als het financieel en sportief een vooruitgang betekent, dan is het interessant."

"We hebben over veel zaken nog geen beeld. Ook niet over het tv-contract. Het is dus onmogelijk om nu een datum te prikken en het is dus ook onmogelijk dat dit over enkele jaren al het levenslicht zal zien."