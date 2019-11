Tokio laat Wauters en de Cats niet los: "We moeten volop voor onze dromen gaan"

Meesseman: "De best mogelijke versie van onszelf zijn"

Enkele weken geleden was Emma Meesseman (26) nog de koningin van de WNBA, maar nu vertoeft de MVP weer bij de Belgian Cats. "Het gaat goed met me", zegt ze. "Ik ben na de titel in de VS vrijwel meteen naar Rusland gegaan. Het basketbal is dus nooit gestopt en ik ben vooral blijven reizen."

"Maar ik geniet er altijd van om in België te spelen. Conditioneel zit het wel goed en naar de Cats komen geeft altijd een boost. Je speelt met de mensen met wie je bent opgegroeid. Daar ben ik altijd klaar voor."

De Cats spelen deze week tegen Oekraïne en Finland. Dat lijken smakelijke hapjes. "Toch zijn die matchen erg belangrijk. We moeten dit ook beschouwen als onze voorbereiding op het olympische kwalificatietoernooi, al weten we nog niet tegen wie en waar we spelen. Maar we moeten gewoon de best mogelijke versie van onszelf zijn."

"We moeten vooral gewoon worden dat men naar ons kijkt. We zijn niet meer de underdog. Er komt meer druk. Dat heeft ons een beetje tegengehouden op het vorige EK, want we waren dat niet gewoon als ploeg. We moeten daar mentaal sterker in worden."