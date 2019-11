Vormer na Antwerp: "Er lopen hier wel wat gekjes rond"

Club Brugge kwam in de eerste helft op voorsprong tegen Antwerp, maar het gaf de punten uit handen in de tweede helft. Mbokani en Lamkel Zé schonken Antwerp de zege. Onverdiend, zo vond Vormer.

"Ik kan niet echt leven met de nederlaag. Zeker niet tegen zo een tegenstander", zei hij na de match. "Ik denk dat wij de betere ploeg waren. Zij hadden niets te vertellen, behalve die Lamkel Zé, die twee keer langs zijn verdediger gaat. Voor de rest is het jammer. Je kan wel eens verliezen in een seizoen, maar het is jammer dat het hier gebeurt."

"We hebben deze nederlaag aan onszelf te wijten, niet aan de tegenstander. We zijn goed begonnen, denk ik. Maar je moet het gewoon vroeger afmaken tegen zo een club. Dat laten we na. Maar weet je, er is niets aan de hand. Iedereen verliest wel eens in een seizoen. Wij ook. We gaan gewoon door."

Vormer liet zich ook opmerken met een stevige duw aan het adres van De Sart tijdens de match, wat hem geel opleverde, en met wat duw- en trekwerk na de match. Dat hij aan rood ontsnapte voor zijn duw, wou hij niet gehoord hebben toen de interviewer hem daar op wees.

"Dat de combinatie Vormer-Bosuil vuurwerk geeft? Ja, er lopen hier wel een aantal gekjes rond. Dat wil je niet zien. Maar het hoort er bij. Scheidsrechters trekken tegenwoordig voor alles rood. Dit was gewoon een duw. Die jongen kon gewoon blijven staan, er was echt niets aan de hand, hoor."

"Duwen mag, he, en ik zie genoeg tackles waar ook geen rood voor wordt gegeven. Dus wat je nu zegt, klopt niet helemaal."