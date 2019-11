3 uitblinkers zonder resultaat, LA Lakers op kop na 7e zege op een rij

3 uitblinkers zonder resultaat, Lakers alleen op kop

Damian Lillard (Portland) scoorde maar liefst 60 punten, een carrièrereccord. Maar dat was onvoldoende tegen Brooklyn, waar het duo Irving (33ptn) - Dinwiddie (34ptn) hun team naar de zege loodste. Uiteindelijk won Brooklyn nog met 115-119, Portland bengelt zo op een 11e plek in de Western Conference.

Nog in het westen kwam D'Angelo Russel terug uit blessure. En hoe. De MVP bij de Golden State Warriors (52ptn, 9 rebounds en 5 assists) zag toch toe hoe zijn indrukwekkende stats zijn team de zege niet opleverden. Tegen de Minnesota Timberwolves werd het dankzij een uitstekende Andre Wiggins (40 punten) 125-119.

Luka Doncic was met zijn Dallas Mavericks ook in All-Star-vorm. Hij was goed voor 38 punten, 14 rebounds en 10 assists, maar ook hij slaagde er niet in zijn team de overwinning te bezorgen. Het waren de bescheiden New York Knicks dat aan het langste eind trokken: 102-106.

Wel succesvol waren de LA Lakers, alweer. Zij boekten hun 7e zege op een rij. In het eigen Staples Center werd er met 95-80 gewonnen van Miami Heat. Bij de thuisploeg was Anthony Davis de absolute uitblinker met 26 punten, 8 rebounds en 7 assists. De Lakers komen zo alleen aan de top van de ranglijst en vestigen een record dat ze sinds 2010-2011 niet meer hadden gezien.