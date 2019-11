KBVB stelt na 50 jaar nieuw logo voor en wil in lente 2021 verhuizen

De KBVB steekt zichzelf en de drie belangrijkste merken, de Rode Duivels, de Red Flames en de Fanclub 1895, in een nieuw kleedje. "We behouden de belangrijkste elementen uit het oude embleem van de Voetbalbond: de kroon, de krans en de Belgische driekleur."

De letters KBVB en URBSFA maken in het nieuwe logo plaats voor RBFA (Royal Belgian Football Association). "Dat klinkt internationaler", vindt de KBVB. Een zwarte bal vormt links met een strakke, nationale driekleur de letter ‘B’ van België. In de zwarte bal passen ook de nieuwe logo’s van de Rode Duivels, de Red Flames en 1895. De Voetbalbond trekt de nieuwe visuele identiteit door in alle communicatie.

Om de 125e verjaardag te vieren komt er ook een fotoboek uit in 2020. In januari zal het gala van de Gouden Schoen ook in het teken staan van de 125e verjaardag van de KBVB. Daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten, zoals een tentoonstelling, een theatervoorstelling en een legend’s game.