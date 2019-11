Bottas tegen Hamilton op feestje: "Zal in 2020 niet zo makkelijk gaan"

"Het is een ongelofelijke trip geweest. Elke ronde, elke poleposition en elke overwinning is mede door jullie mogelijk gemaakt", zei Hamilton in aanwezigheid van alle Mercedes-medewerkers.

"Toen ik in naar dit team overstapte, zei iedereen dat dit de slechtste beslissing was die ik kon nemen. Nu zeggen ze plots allemaal: "Ik wist dat het in orde zou komen en dat je hiertoe in staat was". Wel, zelf had ik nooit gedacht dat ik 6 wereldtitels zou veroveren. Het is ongelofelijk."

Teambaas Toto Wolff nam de microfoon ook ter hand. "Iedereen van harte gefeliciteerd voor het goeie en verstandige werk., met al onze ups en downs. De downs hebben een reden, er zullen in 2020 meer ups zijn. Maar we hebben het dit jaar opnieuw gehaald en daar wil ik iedereen voor bedanken", zei Wolff.

Valtteri Bottas, ploegmaat van Hamilton, liet zich ook in het feestje betrekken. "Mijn felicitaties voor Lewis. Volgend jaar zal het niet zo gemakkelijk zijn", grapte de Fin.