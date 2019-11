Anderlecht licht de optie in het contract van Sambi Lokonga

Sambi Lokonga komt uit de jeugd van Anderlecht en maakte twee jaar geleden zijn debuut in het A-elftal. Een zware knieblessure gooide vorig seizoen roet in het eten, maar nu is hij weer op de been. De voorbije 6 matchen stond Lokonga telkens in de basis, morgen volgt een verplaatsing naar Zulte Waregem.