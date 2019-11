Splinternieuwe indoorhal Louvain-la-Neuve heeft geen materiaal

De nieuwe indoorzaal moest bij het bekendmaken van de plannen het paradepaardje worden van de Belgische atletiek. Het project kostte 22,5 miljoen euro en werd betaald door de Franse gemeenschap. Voor veel topsporters moet de piste extra opties bieden, want Gent had tot voor kort de enige indooratletiekpiste in België.

De atletiekclub CS Dyle kreeg de primeur om het eerste evenement in de hal te organiseren. Zo'n 400 jongeren uit 8 Waalse en Brusselse clubs trokken de sportschoenen aan. Maar al snel bleek dat de hal nog steeds niet beschikt over al het materiaal dat nodig is om competities te organiseren. Clubs moesten op die manier hun eigen materiaal, zoals startblokken en horden, zelf meenemen.

Ook de trainingsruimte, die bedoeld is voor de Franstalige topsporters in ons land, staat nog leeg, net als de kantoorruimtes die moeten benut worden door de Ligue belge francophone d'athlétisme (LBFA), de Franstalige atletiekliga in België. Nochtans startte op 1 oktober het huurcontract.