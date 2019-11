Van Aert: "We waren aan elkaar gewaagd", Evenepoel: "Echt niet teleurgesteld"

Van Aert: "Ik ben blij dat de toekomst me gunstig gezind is"

2019 was voor Van Aert een jojo. "Ik zal niet zeggen dat het makkelijk was, maar dat is het leven nooit. Zoals het nu gelopen is, is ook uitzonderlijk. Ik ben blij dat de toekomst me gunstig gezind is."

"Ik heb een hele mooie Tour gereden en dat zal wel de doorslag hebben gegeven. Maar we waren aan elkaar gewaagd. Philippe Gilbert stak er met zijn monument voor mij bovenuit en Remco heeft op die leeftijd al mooie koersen gewonnen. Het is bijzonder om hen te kloppen."

"Dit is een mooie prijs om te winnen. Het is een speciaal concept, want er wordt gestemd door de renners. Als renner schat je je collega's hoger naar waarde dan als buitenstaander. Ik maak er zelf elk jaar werk van om goed na te denken aan wie ik punten geef."

Evenepoel: "Godenkind? Daar ben ik zelf heel weinig mee bezig"

"Ik realiseer meer en meer wat ik gedaan heb. Ook over de momenten waarop ik niet gewonnen heb, zoals het BK op de weg. Vooral op training denk je dan plots: als die wedstrijd anders was uitgedraaid..."

"Ik heb niet zo'n goeie sprint", grapte Remco Evenepoel, runner-up met 1 puntje achterstand. "Maar ik mag niet teleurgesteld zijn en dat ben ik ook echt niet. Dit was een jaar om te leren en dat is het zeker geweest. Ik heb mezelf verwonderd en de ploeg ook."

De Vuyst: "Ik schat deze prijs hoog in"

Sofie De Vuyst (32) werd uitgeroepen tot Flandrienne van het Jaar. "Of dit een bekroning is van mijn carrière? Dat vind ik wel. Ik ben altijd regelmatig geweest, maar ik had nooit die uitschieters. Dit jaar kon ik met de Brabantse Pijl een mooie koers winnen en ik heb steeds op een hoog niveau gepresteerd."

"Ik was wel een beetje verrast, want onder meer Sanne Cant en Lotte Kopecky hadden ook een mooi jaar. Het maakt me heel blij dat het peloton voor me gestemd heeft en dat ze respect hebben voor zo'n mooi jaar."

"Dit is ook een bekroning voor de tegenslag die Bart en ik gehad hebben", zegt De Vuyst. De Flandrienne kwam twee jaar geleden erg zwaar ten val, partner Bart De Clercq zette onlangs een punt achter zijn carrière na veel blessureleed.

"Dit is ook een trofee voor hem. Hij heeft veel voor me gedaan en hij is ook mijn trainer. We delen deze trofee en ik schat deze prijs hoog in."