"Het was naïef te denken dat Iserbyt zou duelleren met Van der Poel"

Maar Sporza-radiostem Carl Berteele vond dat maar een naïeve gedachte. "Iserbyt rijdt zijn eerste volwaardige jaar bij de profs. Er is nog nooit een duel geweest met Van der Poel omdat hij van de beloften komt. Het is gewoon te vroeg om van hem te verwachten dat hij het Mathieu moeilijk zou maken. Zo'n overgang vergt altijd een aanpassing."

Het leek zondag alsof MVDP nooit was weggeweest. De Nederlandse wereldkampioen gaf bij zijn wederoptreden in de Superprestigecross van Ruddervoorde iedereen het nakijken. Men dacht echter vooraf aan het omgekeerde scenario: dat Iserbyt dankzij zijn recente resultaten Van der Poel het vuur aan de schenen kon leggen.

Leren van eerste jaar bij de profs

De makkelijke zege was meteen ook weer een reality check voor iedereen. "Van der Poel heeft nog eens getoond dat hij hors categorie is. Er is een kloof, een verschil in talent. Het enige dat je kan afvragen bij hem is: waar gaat dit eindigen? Laat ons alvast genieten van de tijd dat hij renner is."

En Iserbyt? Wat moet hij volgens Berteele nu doen? "Gewoon verder werken zoals hij bezig is. Dit jaar moet hij investeren en leren van zijn overstap van de beloften naar de profs. Bij die beloften stak hij erboven uit en was zijn motivatie wat weg. Deze zal hij bij de profs wel terugvinden."