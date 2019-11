Blessure remt Nadal af in Parijs, komen Masters in gevaar?

Er leek geen vuiltje aan de lucht deze week in Parijs voor Rafael Nadal. De Spanjaard kwam in Parijs voor de eerste keer weer in actie na zijn blessure die hij in september op de Laver Cup had opgelopen. Op weg naar de halve finales schakelde hij onder andere Stan Wawrinka en Jo-Wilfried Tsonga uit.

Vandaag moest de Spanjaard het opnemen tegen de jonge Canadees Denis Shapovalov voor een plekje in de finale in Parijs. Maar nog voor aanvang van de wedstrijd haakte Nadal af. Een opspelende buikspierblessure brengt zo dus zijn deelname aan de ATP Finals, die volgend weekend van start gaan in Londen, in het gedrang.

"Je kan het pech noemen, maar het is wel gewoon gebeurd vandaag. Ik moet het gewoon accepteren en positief blijven", zei Nadal op de persconferentie. "Ik heb drie knappe wedstrijden gespeeld en ik genoot van mijn tijd op de baan hier, dus het doet pijn om zo te moeten opgeven. Ik zal er alles aan doen om op tijd klaar te geraken voor de Masters."