Football-coach geschorst wegens te ruime zege van schoolploeg

In Long Island is er sinds 3 jaar een reglement om "eenzijdige wedstrijden" te bestraffen. Als een team met meer dan 42 punten verschil wint, moet de trainer zich bij een commissie verantwoorden voor dit "onsportieve gedrag".

Vorige week hakte de jongens van de Plainedge High School hun tegenstander met 61-13 in de pan. Een marge van 6 punten boven de toegestane limiet.

Coach Rob Shaver is nu de dupe. Hij kon de commissie niet overtuigen van zijn goeie intenties, ook al vond zijn collega het naar eigen zeggen helemaal niet zo erg.

Shaver zelf was zich van geen kwaad bewust. "De regel is er om de kleinere teams te beschermen en om sportiviteit te bevorderen. Dat begrijp ik wel. Maar dit was helemaal iets anders", zegt de coach. Het panel was niet onder de indruk en schorste Shaver desondanks voor 1 wedstrijd.