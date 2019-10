De klimaatgoeroe in Hamilton: "In de F1 beseffen ze wat er aan de hand is"

Binnen 10 jaar klimaatneutraal?

Lewis Hamilton blinkt nog steeds in zijn Mercedes, maar draagt ook een tweede petje. Op zijn sociale media toont de Britse superster zich een hevige voorvechter in de strijd tegen de klimaatopwarming.

"Of we Hamilton moeten geloven? Jawel, zeker en vast", stelt F1-volger Sammy Neyrinck over de ietwat tegenstrijdige levensvisie van Hamilton.

"Hij heeft miljoenen volgers op zijn sociale media en we mogen niet vergeten dat hij een marketingteam achter zich heeft. Zij denken goed na over wat hij kenbaar maakt, want hij is een influencer, ver buiten de autosportwereld. Maar we moeten hem wel geloven."

Hamilton wil naar eigen zeggen klimaatneutraal zijn, maar moet dan wel de hand in eigen boezem steken. "Hij is een man van principes. Zijn grote baas bij Mercedes, Toto Wolff, heeft onlangs nog gezegd dat hij met Mercedes binnen 2 jaar de ecologische voetafdruk wil halveren."

"Hij hoopt ook dat binnen een 10-tal jaar de volledige F1-wereld klimaatneutraal zal zijn. Ze geloven daar wel in. Ze zijn er mee bezig. Kijk ook naar de enorme chaos in Japan enkele weken geleden, waar het circus getroffen werd door een supertyfoon. Ze beseffen dus wat er aan de hand is en dat ze het mee vanuit de autosportwereld kunnen verhelpen."