Genyn brandt van ambitie voor WK: "Ik hoop nog een tijdje door te gaan"

"Ik ben volledig klaar voor het WK"

Sinds 2015 behaalt de atleet uit Kalmthout onafgebroken goud op de 100 en 400 meter rolstoelsprint op EK’s, WK’s en de Spelen. De 42-jarige Genyn is net terug uit Lanzarote, waar hij een maand op stage is geweest.

"Daar moet ik alleen maar aan trainen denken. 6 dagen per week eten, slapen, trainen en kiné en dat in ideale omstandigheden. Lekker warm, hoewel het in Dubai wellicht nog warmer zal zijn."

Genyn heeft geen gemakkelijk seizoen achter de rug. "In december vorig jaar heb ik een auto-ongeluk gehad en mijn wheeler is toen beschadigd geraakt."

"Ik heb een nieuwe gehaald, maar de afstelling is echt millimeterwerk. Het is nog moeilijker dan bij een fiets. Het is puur op gevoel, trial and error. Maar het gevoel zit steeds beter, net op tijd voor het WK."

Het WK is belangrijk met het oog op de Spelen in Tokio. "Als ik op dit WK een medaille haal, is mijn selectie binnen. Ik ben al twee jaar met Tokio bezig. Dat is natuurlijk het ultieme doel, om daar volgend jaar nog eens die olympische titels binnen te halen."

Maar eerst oogsten in Dubai? "Zo eenvoudig zal het niet worden", lacht Genyn. "Maar ik ben er volledig klaar voor."