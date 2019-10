Washington Nationals winnen de World Series Baseball

Amerikanen zijn tuk op statistieken en opvallende feiten en tijdens deze World Series was daar geen gebrek aan. Dat een zevende wedstrijd nodig was om een beslissing te brengen bij een 3-3 stand was niet zo speciaal. Maar dat alle wedstrijden -en dus ook de laatste- gewonnen werden op verplaatsing is een unicum.

Maar waar nog jaren zal over gesproken worden was "the boob game". In wedstrijd 5 toonden 2 vrouwen hun borsten toen de werper van de Astros moest gooien. Die was mogelijk afgeleid door deze actie want hij wandelde wat rond op de werpheuvel en er werd een time-out aangevraagd.



Beiden vrouwen werden uit het stadion gezet en voor onbepaalde tijd verbannen van het bijwonen van baseballwedstrijden. Later bleek het om een social-mediastunt te gaan ter promotie van een online magazine en om geld in te zamelen voor het onderzoek naar borstkanker.