Noodlijdend Roda JC dient op de valreep vereiste bankgarantie in

Die moet nu oordelen of de begroting voor dit seizoen al dan niet in orde is. Als de commissie niet akkoord gaat, dreigen sancties (puntenaftrek, boetes of het intrekken van de licentie) voor Roda. De ploeg uit Kerkrade kreeg bij aanvang van het seizoen al 3 punten in mindering vanwege het overtreden van de licentieregels.

Eerder raakte bekend dat Wouter Vandenhaute interesse toonde om de club over te nemen, maar na een verkennend gesprek viel Vandenhaute af omdat hij het niet zag zitten om meteen de bankgarantie voor te leggen. Enkele Limburgse ondernemers zouden zich naar verluidt gegroepeerd hebben om Roda JC over te nemen.