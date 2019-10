Gentse clubs schrijven open brief naar Voetbal Vlaanderen: "Om te groeien moet je naar de basis"

Met hun open brief trekken de clubs uit het Gentse aan de alarmbel bij Voetbal Vlaanderen. "Clubs uit de steden werken laagdrempelig. Ze trekken verschillende lagen van de bevolking aan. Dat zorgt voor enkele uitdagingen", zegt Wim Beelaert, de algemeen coördinator van de KAA Gent Foundation.

"Bij Voetbal Vlaanderen zetten ze sterk in op de sportieve groei. Clubs worden daarop afgerekend, met sterren en audits. Maar als lokale club proberen we in eerste instantie te overleven, onder meer met vrijwilligers. We spelen ook een maatschappelijke rol."

"Het klopt dat wij geen gediplomeerde trainers hebben. Maar moeten trainers ook niet weten hoe een kind in elkaar zit? Waar kampt hij allemaal mee? Dat komt in de opleiding van Voetbal Vlaanderen niet aan bod. Wel krijg je in je eerste les meteen anatomie."

Beelaert verwijt Voetbal Vlaanderen dat ze te veel in het verleden leven. "Er willen veel meer meisjes voetballen, wandelvoetbal voor senioren is in opkomst,... Maar toch blijft Voetbal Vlaanderen de klemtoon leggen op het traditionele voetbal voor jongens. Ze zetten ook in op campagnes om spelers naar het voetbal te lokken, terwijl er in de steden te vaak te weinig ruimte is. In Gent alleen al staan 700 kinderen op een wachtlijst."

"Er gaat veel geld om in de voetbalwereld, maar ze zouden ook eens in de basis mogen investeren. Voetbal is het mooiste spel ter wereld, lokale clubs zijn de basis. Als we het voetbal willlen laten groeien in Vlaanderen, moeten we naar die basis kijken."