Kawhi Leonard geeft meteen zijn visitekaartje af aan LeBron James

Bij de LA Lakers waren het ook de nieuwkomers die het mooie weer maakten. Danny Green, overgekomen van kampioen Toronto, gooide 7 van zijn 9 driepunters binnen en was de topschutter met 28 punten. Anthony Davis was goed voor 25 punten en 10 rebounds. LeBron James eindigde met 18 punten, 9 rebounds en 8 assists.

Die laatste ligt voorlopig nog in de lappenmand met een schouderblessure, maar ploegmaat Leonard was wel meteen op de afspraak. De forward, die vorig seizoen de Toronto Raptors naar de titel loodste, debuteerde ijzersterk voor de Clippers. Met 30 punten, 6 rebounds en 5 assists had hij een groot aandeel in de 112-102-overwinning. Leonard kreeg veel steun van Lou Williams (21 punten) en Montrezl Harrell (17 punten).

VIDEO: Leonard schittert in Clippers-debuut

VIDEO: Green knalt 7 driepunters binnen

Kampioenen krijgen hun ring en verslaan New Orleans (met moeite)

In Toronto kregen de spelers van de titelverdediger hun felbegeerde ring overhandigd als NBA-kampioen. Het kleinood is bezet met 650 diamantjes en versierd met 16 robijnen, die symbool staan voor de 16 overwinningen die de Raptors nodig hadden om vorig seizoen de titel te pakken.

Na de ceremonie legde Toronto New Orleans over de knie, al had de thuisploeg daar wel een verlenging voor nodig: 130-122. Fred VanVleet trok de lijn van de NBA-finale door met 34 punten, evenveel als ploegmaat Pascal Siakam. Die laatste deed daar nog 18 rebounds bovenop.

Bij de bezoekers was Brandon Ingram - overgekomen van de LA Lakers in de ruil van Anthony Davis - de topschutter met 22 punten. De Pelicans misten wel hun nummer 1 draft pick Zion Williamson. De sterke forward is 6 à 8 weken out met een knieblessure.