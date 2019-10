DQS opnieuw beste team van het seizoen. Lefevere: "Klassementen liegen niet"

Lefevere: "Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en Tour sprongen er bovenuit"

Voor het 2e jaar op een rij prijkt "The Wolfpack" van Deceuninck-Quick Step bovenaan het ploegenklassement op de UCI-ranking. "Opnieuw een vintage seizoen waar er nooit sprake was van een mindere vorm", klinkt het bij het team.

"We zijn erg trots, want het was niet gemakkelijk", vertelt Patrick Lefevere. "We zijn geen team dat zich richt op grote rondes, wat de meeste punten oplevert. Dus het klassement winnen met zo'n enorme hoeveelheid punten (1e plek (DQS): 14.692 punten, 2e plek (Bora): 14.262 punten, red) maakt deze triomf nog opmerkelijker. Klassementen liegen normaal gesproken niet. Een team dat van januari tot oktober wint, is het beste ter wereld."

Voor de mooiste zege van het seizoen is het moeilijk kiezen voor Lefevere, die met 68 zeges een ruim aanbod heeft. "Als ik er een paar moet kiezen, springen er 3 bovenuit. Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en 14 dagen geel in de Tour. Het meest indrukwekkende aan dat laatste was dat iedereen hard vocht om het zo lang mogelijk te houden. Dat is het mooiste bij The Wolfpack. Iedereen weet ook dat hij hiervoor beloond wordt."

"Het lijkt misschien gemakkelijk als je naar de cijfers kijkt, maar dat is het nooit", gaat Lefevere voort. "De jongens overtroffen de verwachtingen dit jaar. Velen zeiden in het verleden dat als je naar hier komt, je niet kon winnen vanwege de anderen. Maar dit jaar hebben 16 van onze renners een wedstrijd gewonnen, wat buitengewoon is."

"Het is niet de eerste keer dat zoveel renners in één seizoen succes proefden bij ons team. En het zal ook niet de laatste zijn", aldus Lefevere.