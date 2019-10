Meunier: "We moeten morgen vooral oppassen voor Vanaken"

Meunier: "We onderschatten Club Brugge zeker niet"

Meunier is op zijn hoede voor zijn ex-club. "Ik verwacht een gevaarlijke wedstrijd. Tegen Galatasaray had Club moeten winnen, tegen Real stonden ze 0-2 voor en had het in de tweede helft zelfs 0-3 kunnen worden. We mogen hen dus zeker niet onderschatten."

Meunier: "Clement heeft alles om een grote trainer te worden"

Tuchel: "Mbappé zal nog geen 90 minuten spelen"

Ook PSG-coach Thomas Tuchel onderschat Club Brugge niet. "Ik verwacht een intense en fysieke strijd in Brugge. Ik ben er zeker van dat we hier ons beste niveau moeten halen om te winnen", zegt de Duitser.

"Club speelde gelijk tegen Galatasaray en stond 0-2 voor in Madrid. Dit seizoen zijn ze nog ongeslagen. Dan kan je niet op voorhand zeggen dat je hier zomaar kan komen winnen."

"We hebben heel veel respect voor deze tegenstander. Er zit enorm veel energie in dat team en ze spelen met durf. Ze storen hoog en het is dan aan ons om onder die druk uit te komen. Het zal bikkelen worden."

Bij PSG ontbreken Neymar, Thilo Kehrer, Julian Draxler en Idrissa Gueye. Kylian Mbappé en Edinson Cavani zijn er dan weer opnieuw bij, maar kunnen nog geen hele wedstrijd aan.

"Voor Mbappé is het nog te vroeg om negentig minuten te spelen. Hetzelfde verhaal bij Cavani. Nu moeten we bekijken of ze aan de wedstrijd zullen beginnen, of invallen."