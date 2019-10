0 Belgische medailles op EK baanwielrennen? "Bewust gefocust op olympische nummers"

Bondscoach Pieters: "Degrendele wou te graag winnen"

Het EK baanwielrennen was geen hoogvlieger voor de Belgische selectie. "Normaal komen we altijd met 1 of 2 medailles thuis", zegt bondscoach Peter Pieters. "Het is wel een bewuste keuze geweest om niet te focussen op de niet-olympische nummers. Normaal gezien rijdt Jolien D’hoore altijd de scratch of de puntenkoers en zit ze dicht bij de medailles. Ook heeft ze achterstand door haar revalidatie." "In de keirin zat Nicky Degrendele dicht bij een medaille. Haar niveau was goed genoeg voor het podium. In de finale heeft ze de fout gemaakt om te graag te willen winnen. Als ze rijdt zoals ze normaal doet, dan staat ze op het podium." "Kenny De Ketele laat de puntenkoers liggen om top te zijn op de ploegkoers, maar dan wordt Robbe (Ghys) ziek en is het twee keer niets. Dat is allemaal toch een beetje tegenslag."

Nicky Degrendele werd 5e in de finale van de keirin.

"We mogen niet bij de pakken blijven neerzitten"

Peter Pieters concentreerde zich met de selectie vooral op de ploegenachtervolging. "Omdat dat het belangrijkste onderdeel is met het oog op de Olympische Spelen", zegt Pieters. "De vrouwen hebben naar behoren gepresteerd met de vijfde plaats. Jammer dat we niet voor Frankrijk eindigen, want dat had meer rust kunnen geven." "De mannen waren qua tijd goed, maar de plaats (7e) was niet goed. Dat is toch een domper op het harde werk dat ze maanden hebben geleverd." "We mogen niet bij de pakken blijven neerzitten. Het ziet er heel slecht uit. We hebben afgesproken om het EK en de eerste 2 Wereldbeker-manches te rijden. Ze willen er nog vol voor gaan." "Als je daar wel voor Zwitserland en Duitsland eindigt, dan is het nog positief. Is dat niet het geval, dan moet je ook eerlijk zijn naar de jongens: een dood paard lopen trekken dat heeft ook geen nut." "Dan moet je realistisch zijn en de jongens niet onnodig gaan belasten. We moeten na het WK 2020 in Berlijn de balans opmaken."

Het interview met bondscoach Pieters:

Kopecky over ploegenachtervolging: "In de running voor olympisch ticket"

De ploegenachtervolging van de Belgische vrouwen was een lichtpunt. "We zijn nog altijd in de running voor een olympisch ticket", zegt Lotte Kopecky. "De eerste 8 ploegen op de ranking gaan naar de Spelen. Er zijn nog 6 WB-manches en een WK. En de beste 3 uitslagen op een WB-manche en het WK tellen." "Het zal zeker niet de snelste ploeg zijn die gaat, wel de ploeg die de makkelijkste WB-manches eruit pikt en daar de meeste punten scoort." "Momenteel hebben we er 3 gepland. Maar we wachten de resultaten van de eerste 2 WB-manches af om de verdere planning op te maken." "Ik ben heel tevreden over de progressie die we gemaakt hebben. De tijd die we gereden hebben, mag er zeker zijn. Ik denk dat de specifieke trainingen die we gedaan hebben, zeker lonen. Nu moeten we zo voortdoen en hopen dat we de juiste WB-manches kiezen", besluit Kopecky.

Het interview met Lotte Kopecky:

Olympisch ticket ploegenachtervolging = olympisch ticket ploegkoers