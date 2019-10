Coach Goffin na vroege exit in Antwerpen: "David ging volledig in lockdown"

"David ging volledig in lockdown"

"Daarnaast begon David ook erg zenuwachtig aan de wedstrijd. Hij was ook nog wat moe, maar vooral te opgewonden hier thuis voor alle fans, vrienden en familie. Hij wilde zijn beste tennis bovenhalen, maar ging in volledige lockdown, "legt Johansson uit.

In Shanghai speelde Goffin nochtans erg sterk, maar tegen Humbert werden het 2 korte sets en een vroege exit. "We waren allemaal verrast door het niveau dat Humbert haalde", vertelt coach Thomas Johansson bij Sporza. "David daarentegen, speelde te defensief, we hebben nog heel wat werk de komende weken."

"Hij moet zijn comfortzone opnieuw zoeken"

De verwachtingen voor Goffin in Antwerpen waren dan ook hoog na zijn uitstekende prestatie in Shanghai en zijn veelbelovende partij tegen Roger Federer. "Hij keek er hard naar uit om hier te spelen, maar het werd een echte lockdown. Ik heb het zelf ook meegemaakt in Stockholm vroeger, als grote favoriet."

"Je niveau zit goed voor de wedstrijd, maar tijdens de wedstrijd is het iets heel anders. Goffin zelf stond nu tegen een kerel die erg hard op hem afkwam. Dan is het in die omstandigheden ook lastig om zo iemand af te houden."

"Er is niet veel dat je dan kan doen als coach", gaat Johansson voort. "Coaching is niet toegestaan. Maar ik had wel willen tussenkomen. Hem zeggen dat hij moest kalmeren, relaxen en genieten van de partij. Hij moest teruggaan naar zijn eigen spel, zijn comfortzone weer opzoeken. Maar dat gebeurde niet."

Ondanks de nederlaag in Antwerpen zien we de laatste tijd wel weer een gelukkigere Goffin op het court. "De sleutel in onze samenwerking is communicatie. We moeten David proberen te laten weten welk soort speler hij is, waar zijn comfortzone ligt. Hij is nu al meer relaxed dan vroeger, maar nu wil ik dat hij met nog meer attitude het court betreedt, dat hij weet hoe goed hij is."

"Dit jaar lukte het niet, misschien gaan we volgend jaar wel voor de trofee", aldus Thomas Johansson.