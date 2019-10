Ex-topvoetballer Gascoigne vrijgesproken in aanrandingszaak

Paul Gascoigne werd in augustus 2018 opgepakt in een treinstation in Durham. Een vrouw beschuldigde hem ervan haar gekust te hebben zonder toestemming. Gascoigne verklaarde dat hij haar inderdaad even gekust had, maar dat was "om haar vertrouwen op te krikken" toen een andere reiziger de vrouw dik en lelijk had genoemd.

"Ik was niet dronken, ik heb geen geweld gebruikt en ik deed niets seksueels", zei Gascoigne in het getuigenbankje. De rechter geloofde het verhaal van de 57-voudige Engelse international en sprak hem vrij.