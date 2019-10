Benteke blijft nog zeker tot 2021 bij Crystal Palace: "We geloven in hem"

Christian Benteke speelt sinds 2016 voor Crystal Palace, maar de voorbije maanden heeft hij het moeilijk om nog een basisplaats af te dwingen. Toch is de Londense club tevreden over zijn 28-jarige aanvaller. Hij krijgt een nieuw contract, tot 2021.

"Hij heeft heel wat ervaring in de Premier League, maar ook veel toewijding en professionalisme", zegt voorzitter Steve Parish. "We geloven in zijn kwaliteiten."

Benteke zelf is ook in zijn nopjes. "Ik ben erg blij dat ik er nog een jaar kan bij doen. De ploeg is goed aan het seizoen begonnen, dus er zijn heel wat redenen tot optimisme. Ik kijk er al naar uit om dat vertrouwen terug te betalen op het veld", zegt Benteke, die in bijna 100 duels voor Palace 21 keer wist te scoren.