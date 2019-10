Ajax en Frankfurt mogen geen fans meenemen naar Chelsea en Standard

De disciplinaire commissie van de UEFA heeft Ajax verboden tickets te verkopen voor de topaffiche in de Champions League tegen Chelsea wegens incidenten in Valencia begin oktober. Ajax-fans die naar Londen wouden reizen zijn er dus aan voor de moeite.

Er hing Ajax nog een voorwaardelijke straf boven het hoofd vanwege de ongeregeldheden met Amsterdamse fans tijdens de verplaatsing naar Benfica, vorig seizoen in Lissabon. Die voorwaardelijke straf is nu omgezet in een definitieve

sanctie.

Dezelfde straf wordt hen ook opnieuw voorwaardelijk opgelegd. Gaan de Amsterdammers binnen een jaar opnieuw in de fout, dan werken ze opnieuw een uitwedstrijd zonder supporters af. Ajax kreeg ook een boete van 50.000 euro voor de incidenten.

De supporters van Frankfurt moeten hun reisplannen voor 7 en 27 november naar respectievelijk Luik en Londen annuleren. De Duitse fans mogen niet mee naar de wedstrijden tegen Standard en Arsenal na ongeregeldheden rond de match tegen Guimaras in de Europa League.

Dinamo Zagreb kreeg een gelijkaardige straf en mag ook geen supporters meenemen op verplaatsing naar Sjachtsjor Donjetsk, al blijft de boete voor de Kroaten beperkt tot 20.000 euro. Supporters van Dinamo gooiden onder meer met voorwerpen in de uitwedstrijd bij Manchester City, dat zelf 15.750 euro moet ophoesten voor het werpen van projectielen in diezelfde Champions League-confrontatie.

Voorts waren er ook boetes voor Dortmund (29.875 euro) en Slavia Praag (26.000 euro). In hun onderlinge duel staken Borussen vuurwerk af en brachten ze schade toe aan de installaties. Die moet de Duitse topclub ook vergoeden.