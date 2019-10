Voormalig supertalent Taylor Phinney stopt er nog voor zijn 30e mee

Taylor Phinney is de zoon van Davis Phinney (tweevoudig ritwinnaar in de Tour) en Connie Carpenter (ex-olympisch kampioene wielrennen en topschaatsster). Dat winnende lotje in de genenloterij kon Phinney junior al snel cashen, want nog voor zijn 20e had hij al 2 wereldtitels op de achtervolging achter zijn naam staan bij de profs.

Ook op de weg bleek hij een begenadigd tijdrijder. Zo won hij in 2012 de proloog van de Giro en was hij dat jaar ook goed voor zilver op het WK. Velen in Amerika zagen in Phinney een waardige opvolger voor Lance Armstrong, maar voor het rondewerk bleek zijn lichaam niet geschikt.

Phinney kwam beter uit de verf in de klassiekers. Hij won Parijs-Roubaix bij de beloften tot 2 keer toe, maar bij de profs raakte hij nooit verder dan een 8e plaats. Vooral blessures bleken de rode draad door zijn carrière.

"Eigenlijk heeft mijn lichaam deze keuze voor mij gemaakt", zegt Phinney (29) over zijn afscheid. "Dit was iets waar ik al enkele jaren mee bezig was. Ik ben als sporter vaker wel dan niet geblesseerd geweest."

"Dit voelde als een goed moment om mijn chips in te ruilen en het casino te verlaten. Ik wil nu meer tijd maken om kunst te creëren en muziek te schrijven."