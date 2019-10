KV Mechelen behoudt licentie, klacht van Beerschot is verworpen

Beerschot diende in de regen aan klachten tijdens het Voetbalschandaal in juli ook een klacht in bij de Licentiecommissie. Volgens de club uit 1B had KV Mechelen onterecht een licentie gekregen voor dit seizoen, omdat je volgens het bondsreglement bij je aanvraag open kaart moet spelen als de club of een van zijn juridische entiteiten is geschorst.

Ten tijde van de licentieaanvraag was KVM-voorzitter Johan Timmermans door de voorzitter van de KBVB geschorst. Maar volgens KV Mechelen heeft de bondsvoorzitter dat recht niet, iets wat door de Licentiecommissie gevolgd werd. "De actie van Beerschot is dan ook niet-ontvankelijk."

De bom die Beerschot dus potentieel onder de competitie in 1A had gelegd, is bij dezen onschadelijk gemaakt. Toch betekent dat niet dat KV Mechelen de matchfixingzaak nu helemaal achter de rug heeft. Omdat de veroordeling voor KVM sinds juli (dus ná de toekenning voor een licentie voor dit seizoen) zwart op wit staat, zou de Licentiecommissie wel eens moeilijk kunnen doen als de club volgend jaar een nieuwe aanvraag indient.