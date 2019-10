UEFA voorziet tussen 5.000 en 12.000 tickets voor Belgische fans voor EK-duels

Na de 9-0 overwinning tegen San Marino zijn de Rode Duivels sinds gisteren als eerste natie zeker van deelname aan het EK, dat ter gelegenheid van de 60e verjaardag van het vierjaarlijkse event over heel Europa plaatsvindt.

Belgische supporters mogen hun reis stilaan plannen, al weten ze nog niet waar ze naartoe moeten om Hazard en co. aan het werk te zien. Dat wordt pas bekendgemaakt tijdens de loting van de groepsfase op 30 november in Boekarest.

Een eerste deel van de tickets is intussen al verdeeld, maar vanaf 4 december kunnen fans van de geplaatste landen een nieuwe poging doen. Voor de EK-matchen van België voorziet de UEFA minstens 5.000 tickets en maximaal 12.000 toegangskaartjes in de Belgische vakken.

Om in aanmerking te komen moet je lid zijn van de officiële fanclub 1895 en bovendien geregistreerd zijn op de website van de UEFA. De prijzen variëren van 30 euro voor het goedkoopste kaartje tot 945 euro voor de duurste tickets voor de finale op Wembley in Londen. De ticketprijs hangt grotendeels af van het stadion waarin wordt gespeeld.

In totaal zijn er 1,5 miljoen tickets te verdelen. Dat zijn er 500.000 meer dan op het EK van 3 jaar geleden in Frankrijk. Van 4 tot 18 december geldt het "first come, first served"-principe voor de Belgische vakken.

Indien de vraag het aanbod overstijgt, geeft fanclub 1895 voorrang aan de trouwe supporters, namelijk zij die het meeste aantal punten verzamelden sinds de start van de fanclub in 2012. Als er Belgische tickets over zijn, worden die plaatsjes toegevoegd aan de neutrale vakken.