Rode Duivels vieren EK-ticket net niet met recordzege tegen San Marino

België - San Marino in een notendop

Het journaal laat met o.a. de monsterzege van de Rode Duivels tegen San Marino

50e goal van Lukaku doet de dijken breken

De man van de match bij San Marino was ongetwijfeld doelman Benedettini. Hij stond vanaf minuut 1 in een schietkraam, maar kon zijn netten 28 minuten netjes houden. Het klasseverschil tussen de nummer 1 en de nummer 211 was - in tegenstelling tot in de heenmatch - gigantisch, maar de afwerking stond nog niet meteen op punt.

De eerste goal was wel meteen een bijzondere want Romelu Lukaku schoof binnen op aangeven van Tielemans. Goal nummer 50 voor de spits in het Belgische shirt. Uniek. Nummer 51 liet nog een klein kwartier op zich wachten, maar een assist gaf Lukaku amper twee minuten later al. Chadli maakte de 2-0.

Het dappere verweer van San Marino was gebroken en de Duivels konden de fans verwennen want ook de geluksgoden stonden aan hun kant. Zo duwde de doelman van San Marino een poging van Lukaku via de knie van zijn verdediger toch in doel en een schot van Toby Alderweireld verdween na een nieuwe deviatie ook buiten het bereik van de keeper tussen de palen.

Met ook nog de tweede goal van Lukaku al op het bord leek de 5-0 aan de pauze een feit. Maar de allerlaatste actie voor de koffie was ook raak. Eden Hazard voelde zich in zijn sas en presenteerde Youri Tielemans een fantastische kans: 6-0.