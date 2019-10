"Het is een compliment dat we onze schouders ophalen bij deze EK-kwalificatie"

"Nog meer kansen gemist dan ze er hebben afgemaakt"

Er is nog maar eens onderstreept dat die ploeg goed aan elkaar hangt. De Duivels voetballen graag samen. Het is prettig, ze delen alles met elkaar. Het is een uitstekende symbiose. En dan kan je je ook opladen voor een absolute non-match.

Winnen tegen San Marino is de logica zelf, maar dat ze het ernstig namen, is lovenswaardig. Anders dan in veel vergelijkbare wedstrijden zijn ze blijven spelen tot het einde. Dat was leuk.

Het record, die 10-0, zou een hele leuke plus geweest zijn. En het had ook makkelijk gekund. Ik heb de indruk dat ze nog meer kansen gemist hebben dan ze er hebben afgemaakt. Het had ook 15-0 kunnen zijn. Maar goed, dat is maar een klein detail. Al sierde het de spelers en het publiek wel dat ze daar op het einde nog volop mee bezig waren. Ze bleven druk zetten.

"Dat we ons plaatsen voor grote toernooien is de nieuwe realiteit"

Er was ook niet echt een feeststemming in het stadion. Dat we ons plaatsen voor het EK is de nieuwe realiteit. Het is een beetje oneerlijk dat we ze niet meer feliciteren met een kwalificatie, maar dat is een gevolg van hun eigen prestaties. Dus eigenlijk is het een reuzengroot compliment dat iedereen daar zijn schouders bij ophaalt.

In 2013 was dat helemaal anders. Toen mochten ze na 12 jaar eindelijk nog eens naar een groot toernooi. Nu zijn we nummer 1 van de wereld en zou het opmerkelijk zijn als we niet gaan. Oké, er mogen heel veel landen gaan, meer dan vroeger, maar er zijn altijd landen die zich laten verrassen.

In deze groep moeten de Belgen altijd 28 op 30 halen. Alleen op bezoek bij Rusland mogen ze misschien iets laten liggen. En dat zullen ze ook wel halen, denk ik.