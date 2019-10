Voetbalmakelaar Stijn Francis: "Makelaars zullen blijven liegen en bedriegen"

"De verantwoordelijkheid voor wat er misloopt in het voetbal is gedeeld. Je verdient als makelaar veel meer door te werken voor een club, dan voor een speler. Een percentage op een transfer is veel meer dan een percentage op het loon van een speler."

"Ik krijg elke transferperiode voorstellen van clubs om mijn speler te benadelen in het voordeel van een club. Clubs vragen me dan om minder hard te onderhandelen voor mijn speler. Later beloven ze iets terug. Dat gebeurt nationaal en internationaal."

"Niets veranderd tussen spelers, makelaars en clubs"

Dat Mogi Bayat vrolijk zijn werk kan voortzetten en het nieuws dat Dejan Veljkovic opnieuw als makelaar aan het werk wil, voedt de perceptie dat helemaal niets veranderd is in de voetbalwereld. Die perceptie is volgens Stijn Francis niet helemaal waar.

"Clubs zijn wakkergeschoten en zijn voorzichtiger geworden. Ze weten nu dat er meldingsplicht is en wie nog corrupt handelt, is iemand met veel zin voor risico. Maar in de relatie tussen spelers, makelaars en clubs is er niets veranderd. Nul komma nul."

"Wat mensen niet lijken te begrijpen, is dat het geen probleem van regelgeving is, maar van een immorele cultuur. Iedereen in het voetbal probeert slimmer te zijn dan de rest en het is ieder voor zich. Dat leidt tot weinig transparantie, liegen en bedriegen."

"Daarom geloof ik niet dat de politiek het probleem kan oplossen. Er zijn al regels van Vlaanderen, Wallonië, de voetbalbond en de FIFA. Maar zelfs als er regels zijn, kun je immoreel handelen."

"Een cultuurverandering die je wel voelt, is dat clubs in België 10 jaar geleden nog allemaal "agentdriven" waren (spelers kwamen op aanraden van makelaars). Nu is dat meer en meer "scoutingdriven" geworden. Anderlecht probeert het te doen, Gent ook. Genk en Club Brugge doen het al. Maar een cultuur verander je niet van de ene dag op de andere."