Neymar wil PSG(-fans) charmeren: "Ik zal mijn club met hand en tand verdedigen"

Blijft hij of blijft hij niet? Neymar flirtte de voorbije zomer voortdurend met een terugkeer naar Barcelona (of een gewaagde transfer naar Real Madrid), maar de Braziliaan bleef uiteindelijk waar hij zit: in Parijs.

Tegen wil en dank of niet, Neymar draagt dus nog altijd het shirt van PSG. "Iedereen weet wat er in de voorbije transferperiode gebeurd is, maar vandaag ben ik gelukkig en voel ik me op mijn gemak bij mijn club", vertelde Neymar vandaag op een persmoment.

"Het seizoen is goed begonnen", voegde Neymar - de voorbije weken meermaals matchwinnaar voor PSG - er nog aan toe. "Ik zal mijn club met hand en tand verdedigen. Ik zal me 100 procent inzetten opdat we grootse prestaties zouden kunnen leveren."