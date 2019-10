VIDEO: Murray gaat in de clinch met Fognini: "Shut up!"

Andy Murray en Fabio Fognini vochten in Shanghai een duel op het scherpst van de snee uit. Toen Murray in een intense 3e set naar het net kwam om een makkelijke volley weg te leggen, riep Fognini nog snel iets. Als afleidingsmanoeuvre, dacht Murray. Als grap, zo beweerde Fognini.

Toen Murray Fognini bedenkelijk aankeek, werd het grimmiger. "Staar niet zo naar mij", riep de Italiaan. Waarna Murray zijn beklag deed bij de umpire. Fognini lachte het allemaal wat weg, wat de Schot maar matig kon appreciëren. "Shut up", beet hij hem tijdens zijn tirade toe.

Op de persconferentie na de match - die Murray uiteindelijk nog zou verliezen - klonk het als iets meer bedaard: "Als je zo dicht bij het net staat, dan mis je niet. Maar het is verboden om iets te roepen. Dat is hinderlijk. Daarom dat ik keek vanwaar het geluid kwam. "Waar is je gevoel voor humor?", zei Fognini. Maar humor was op dat moment in de match ver te zoeken."