Messi: "Toen ik problemen had met de fiscus wou ik Spanje verlaten"

"Er waren momenten dat ik heel moe was door alles wat er gebeurde", vertelt Messi in een gesprek met een Catalaans radiostation. "Vooral in 2013 en 2014, toen ik problemen had met de schatkist."

Het leidde bijna tot een vertrek uit Spanje. "Gelukkig waren de kinderen nog klein en wisten zij niet wat er gebeurde, maar het was een slechte tijd. Op dat moment zat het in mijn hoofd om te vertrekken. Niet omdat ik Barça wilde verlaten maar door wat er aan de hand was."

Uiteindelijk bleef Messi in Spanje en bereikte hij in 2016 een akkoord met de Spaanse fiscus. Hij betaalde een miljoenenboete en kreeg net als zijn vader een celstraf van 21 maanden, die hij niet hoefde uit te zitten.