Aanhoudingsbevel tegen spits van Zulte Waregem? "Onzin", zegt management

Volgens The Sun zit Saido Berahino (26) in de problemen. De spits van Zulte Waregem moest zich vandaag verdedigen in een zaak rond onbetaalde verkeersboetes, maar stuurde zijn kat. De Britse tabloid beweert dat er een arrestatiebevel is uitgeschreven, maar het management van de aanvaller "ontkent met klem".