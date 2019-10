KVM-spits Vanzeir is een gamer: "FIFA spelen tegen Stefano Pinna is als voetballen tegen Ronaldo"

"Een profvoetballer heeft veel vrije tijd", zegt Vanzeir. "Na de training speel ik meestal een paar uurtjes. Tot mijn vriendin thuiskomt, dan heb ik andere verplichtingen."

"De meeste mensen denken dat wij het voetbalspel FIFA spelen, maar dat is niet altijd waar. Ik ben vooral fan van schietspelletjes zoals Fortnite, Rainbow 6 en CS:GO. Ik speelde net een potje FIFA tegen Stefano Pinna en merk meteen dat het niet mijn ding is. Het is alsof ik tegen Ronaldo zou moeten spelen. Het niveauverschil is enorm. Je wordt meteen afgemaakt door een prof als hij."

"Of je als profvoetballer voordeel hebt in het spel? Ja en neen. Er zijn toch heel wat onrealistische dingen in FIFA die je niet verwacht. Anderzijds ben ik iemand die veel passes geeft. Dat is in FIFA ook zinvoller dan te gaan dribbelen."