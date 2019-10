Keniaan Chege wint marathon van Brussel, Naert 2e op halve afstand

Ruim verslag van de marathon van Brussel

Brit Earl vloert Naert in prangende spurt

Koen Naert, die de marathon op het WK in Doha door de extreme omstandigheden had laten schieten, kwam in onze hoofdstad in de halve marathon in actie. De Europese marathonkampioen kreeg flink weerwerk van de Brit Nick Earl. De twee spurtten om de zege: Earl won in 1u07'16", 2 seconden sneller dan Naert. Sander Heemeryck eindigde derde in 1u09'19". Bij de vrouwen haalde de Duitse Sonja Vernikov (1u20'05") het.