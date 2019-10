De Roeck lacht: "100% record, misschien moet ik met pensioen gaan"

De Roeck: "We speelden heel volwassen"

Frank Vercauteren werd gisteren aangesteld als nieuwe hoofdcoach bij Anderlecht, maar tegen Charleroi keek hij nog vanuit de tribune toe. Jonas De Roeck nam voor de gelegenheid de honneurs waar op de bank. "Ik heb 100% van mijn matchen als Anderlecht-coach gewonnen. Misschien moet ik met pensioen gaan", grapt hij.

De "echte" manager bij Anderlecht, Vincent Kompany, sprak de spelers meteen na de match toe. "Hij zei dat we hebben gekregen wat we verdiend hebben. We hebben stappen vooruit gezet. Het was een goeie teamprestatie."

"Ik vind dat we vandaag bij momenten heel volwassen gespeeld hebben. We waren hard in de duels, zeker op het middenveld. Zo kwamen we sneller weer in balbezit. Voor de rest speelden we in grote lijnen hetzelfde als de voorbije weken, met dominant voetbal. Alleen hadden we nu meer kansen en waren we iets efficiënter voor doel."

Wat is er gebeurd met Nasri, die voor de rust gewisseld moest worden? "Er schoot iets in zijn linkerhamstring", vertelde De Roeck. "En hij moest op krukken naar huis. Ik hoop dat het niet te erg is, maar ik denk toch dat we hem enkele weken kwijt zijn."

Laatste vraag: vindt hij het niet erg dat hij zijn T1-schap meteen moet afgeven aan Frank Vercauteren? "Neen, helemaal niet. Het draait niet om mij, maar om de club en de spelers. We werken al maanden heel hard met een heel jonge groep. Ik ben vooral blij dat we vandaag mentaal enkele stappen hebben vooruitgezet. Wat kleine foutjes maken, soms pompen,... Het moet niet altijd mooi zijn."

Vercauteren sprak de groep nog niet toe: "Hij heeft de laatste 2 dagen een beetje geobserveerd en veel overlegd met Kompany. Vandaag heeft hij niet veel invloed gehad. Vanaf morgen zal de nieuwe structuur in voege treden. Gelukkig hebben we nu veel tijd met de interlandbreak."