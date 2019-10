"Fenomenale" Martinelli moet enkel Lukaku en Götze voor zich dulden

Gabriel Martinelli was met twee goals en een assist een echte gesel voor de defensie van Standard. De 18-jarige Braziliaan speelde vorig seizoen nog in de Braziliaanse vierde klasse, maar kon in beperkte speeltijd dit seizoen al de harten van de Arsenal-fans stelen.

In september werd hij de jongste speler die bij zijn Arsenal--debuut kon scoren sinds Alex Oxlade-Chamberlain in 2011. Hij maakte toen twee goals tegen Nottingham Forest in de League Cup. Gisteren was hij indrukwekkend tegen Standard. "Zijn prestatie was fenomenaal", was de reactie van Arsenal-coach Unai Emery.

Sinds de UEFA Cup overging in de Europa League in 2009-2010 is Martinelli de op 2 na jongste speler die twee keer kon scoren in één match. Enkel Romelu Lukaku (16 jaar en 218 dagen) en Mario Götze (18 jaar en 105 dagen) waren jonger. Lukaku scoorde in 2009 twee keer tegen Ajax (zie video onderaan het artikel).