Jan Vertonghen na 2-7 tegen Bayern: "Ik voel me beschaamd"

Jan Vertonghen ging samen met zijn ploegmaats helemaal ten onder in de tweede helft tegen Bayern München. Zijn blik sprak boekdelen toen hij achteraf antwoordde op de vragen van de journalisten. "Ik voel me enorm gekwetst. Ik ben beschaamd", zei de Belg.

"Het is eigenlijk beschamend om hier voor jullie (de journalisten, red) te staan. Ik heb enkel negatieve gedachten in mijn hoofd." Tottenham beleeft niet zijn beste start van het seizoen. Het gaf op de eerste CL-speeldag een 0-2-voorsprong uit handen bij Olympiakos en werd door vierdeklasser Colchester United uitgeschakeld in de League Cup.

"Dit is een nieuwe klap, maar deze groep hangt goed aan elkaar. We moeten elkaar steunen. We zullen dit rechtzetten, ik ga niet vluchten. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en dat zullen we ook doen."

Ondanks zijn zwaar gemoed had Vertonghen nog een positieve boodschap voor de fans van Tottenham. "Blijf achter ons staan. Ik ben ervan overtuigd dat deze spelers genoeg kwaliteit hebben om de rug te rechten. Een zege zaterdag tegen Brighton kan de trein weer op de rails zetten."