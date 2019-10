Scout Tim Matthys ruilt KV Mechelen voor AA Gent

Tim Matthys debuteerde 15 jaar geleden als profvoetballer bij AA Gent en keert nu dus terug naar het oude nest als scout. Matthys, die na vorig seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak hing, was sinds enkele maanden hoofdscout bij KV Mechelen. Daar wordt het vertrek van Matthys intern opgelost. "We bedanken Tim voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière", luidt het.

Bij AA Gent zijn ze opgetogen over de komst van Tim Matthys. "Deze aanstelling kadert in een verdere professionalisering van onze scouting en rekrutering", zegt sportief manager Peter Verbeke. Tim zal aangesteld worden als video- en live scout (A-kern) en zal ook een aantal coördinerende taken op zich nemen (rekrutering U18 en U21)."

"Net zoals Gertjan De Mets (videoanalist A-kern) en Thomas Matton (individuele trainer A-kern) heeft Tim een ideaal profiel: jong, gedreven, leergierig, intelligent en bouwend op een lange en mooie loopbaan als speler. Op deze manier willen we verder bouwen aan de toekomst van KAA Gent."