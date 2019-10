Nice ontslaat jeugdtalent dat duur horloge van aanwinst Dolberg stal

Het verhaal gaat al 2 weken mee in de Franse en Nederlandse media. Dolberg, in de zomer overgekomen van Ajax, was naar de Franse politie gestapt om zijn uurwerk ter waarde van 70.000 euro als gestolen op te geven. Het peperdure kleinood was verdwenen uit de kleedkamer.

Een echt onderzoek kwam er niet, want Lamine Diaby Fadiga kwam al snel in het vizier en gaf vorige week ook toe dat hij op 16 september het uurwerk had ontvreemd. Het jeugdproduct bood ook zijn excuses aan, maar dat mocht niet baten.

Nice beëindigde met onmiddellijke ingang de samenwerking met Fadiga, die vorig seizoen enkele keren in actie kwam, maar dit seizoen nog niet speelde. "Wij tolereren dit gedrag niet." Volgens de Franse media ligt de Franse tweedeklasser Paris FC al op de loer om de beloftevolle spits in te lijven.