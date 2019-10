Dij houdt Lukaku weg uit Barcelona, dat Messi en Dembélé recupereert

"Hij heeft al een tiental dagen last. Volgens mijn staf is het niets ernstigs, de onderzoeken gaven ook niet echt iets aan, maar je moet het gevoel van de speler respecteren. We willen geen risico nemen. Het is een lichte blessure, ik ben optimistisch dat hij snel terug zal zijn."

Heel erg zal het inderdaad niet zijn, want Lukaku viel afgelopen zaterdag nog net voor het uur in bij de 1-3-zege op Sampdoria. Conte wil nog niet denken dat hij de Rode Duivel moet missen in de kraker tegen Juventus, de clash tussen de eerste (Inter) en de tweede (Juve), van zondag. "Het is geen scheur, we zijn er dus gerust in. We bekijken het verder na de match in Barcelona."