Ex-coach van Mo Farah vier jaar geschorst voor dopingovertredingen

Voormalig marathonloper Salazar schuwt de experimentele methodes niet bij zijn trainingen. Zo diende hij zijn atleten een aminozuur (L-carnitine) toe, dat enkel verboden is als er meer dan 50 milliliter binnen zes uur wordt toegediend met een infuus.

Volgens de USADA was het "heel waarschijnlijk" dat Salazar de dopingregels wel had overtreden. Na een onderzoek van vier jaar heeft de Amerikaanse dopingwaakhond voldoende bewijzen verzameld om de omstreden atletiektrainer voor vier jaar te schorsen.

Onder meer de Amerikaanse hardloopster Kara Goucher, die in 2015 de praktijken van Salazar aankaartte in een BBC-documentaire, wordt als getuige naar voren geschoven. Salazar coachte ook Sifan Hassan, die zaterdag WK-goud veroverde op de 10.000 meter. De Nederlandse wordt niet genoemd in de dopingzaak. Ook de Brit Mo Farah liet zich vroeger begeleiden door Salazar.